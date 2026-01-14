30 euro kararı için "Bence dönecek" dedi, çağrı yaptı: "Rica ediyorum, yalvarıyorum"

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 6 Şubat 2026'dan itibaren tüm siparişler için gümrük beyannamesi düzenlenecek. Kararla birlikte Temu, AliExpress ve Amazon gibi platformlar üzerinden yapılan yurt dışından ucuz fiyata alışveriş dönemi de bitecek.

HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ TEPKİLİ

Söz konusu karar bir anda gündeme otururken tartışmaları da beraberinde getirdi. Hem üreticilerden hem tüketicilerden hem de uzman isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

KARAGÖZ DE İSYAN ETTİ

Son gelen tepkilerden biri de gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'den geldi. Söz konusu konuyla ilgili geniş bir değerlendirmede bulunan Karagöz, kararın adaletsiz bir karar olduğunu ve çok daha büyük sorunlara neden olacağını savundu.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Söz konusu kararın geri çekilmesi için de umutlu olduğunu belirten Karagöz, yetkililere de çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"146 LİRALIK KABLO 1500 TL"

"146 liralık kablo 1500 TL! On kat... Bak bir şey söyleyeceğim, bizim ülkede ticari ahlak çoktan bitti de bu hamle yerli üretimi artırmak kılıfına sokuluyor ya... Uber yasaklanıyor mesela niye? Taksici lobisi rahatsız olmasın diye. Ya rahatsız olsun ya burada milyonlarca insan biz bu düzenden memnun değiliz diyor.

Toplumun bütün kurallarına uyan, vergisini ödeyen, evinden işine, işinden evine gideni kimseye bulaşmayan kitlenin hiç mi bir dediği olmasın.

"YİNE VERGİ ÖDÜYORSUN"

30 Euro ya. O 30 euro da vergiden muaf da değil bu arada. Basit usülde vergiye tabi. Yine vergi ödüyorsun yani.

"BU KADAR DA ŞIMARIK OLMAYI HAK EDİYORUZ"

Hem televizyonu hem de klimayı çalıştıracak bir kumanda alman gerekiyor diyelim. Türkiye'de bu kumanda 2 bin 500 TL. Ben bunu 500 liraya alabilmek istiyorum. Bu kadar da şımarık olmayı hak ediyoruz ya bence.

Bunu bizim yerli üreticimiz zaten üretmiyor. Bu yasa daha fazla 'çantacıya' kazandırıyor. Adam oradan 50 TL'ye alıyor, geliyor burada 500 liraya satıyor.

"ARADAKİ KOMİSYONCU KAZANIYOR"

Kim kazanıyor? Devlet mi kazanıyor? Hayır. Devlet zaten o imkanı bana verse, benim üzerimden zaten vergiyi alıyor. Burada arada komisyoncu kazanıyor yani.

"BENCE BU KARAR DÖNECEK"

Bence bu karar dönecek. Hatta muhtemelen 30 euro değil de 50 euro olarak dönecek yani. Dönmeli de. Devletimiz müsaade etsin biz vergimizi ödeyerek 50 euro limitli ürünleri alabilelim. Eğer bu dönmezse başta Teknofest atölyeleri olmak üzere bütün arge tesisleri çok büyük darbe alır.

Rica ediyorum, yalvarıyorum. Etmeyin eylemeyin."