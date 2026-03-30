30 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla haftaya negatif başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puandan başladı. Ekonominin nisan ajandası yoğun olacak. Ekonomi yönetimi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmaların gölgesinde nisanda enflasyon, dış ticaret verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararına odaklanacak.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 97,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.

KÜRESEL PİYASALAR JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN TIRMANMASIYLA HAFTAYA NEGATİF BAŞLADI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 5. haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine yönelik ümitlerin azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmadı. Gerginliklerin yeni haftada tekrar artması küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine neden oldu.

Enerji fiyatlarının görece yüksek seyretmeye devam edebileceğine yönelik öngörülerle küresel piyasalarda risk algısı devam ederken, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle yatırımcılar temkinli davranıyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri sırasıyla 51,1 ve 51,4 ile 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de savaşın büyüme üzerindeki ilk etkilerinin görüldüğünü düşündürdü.

Bu gelişmeler sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 4 toplantıda büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, bankanın ekim ve aralık toplantılarında ise faiz oranlarını artırabileceğine yönelik tahminler güç kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'a yönelik askeri operasyonlarının "aylar değil, birkaç hafta içinde” sona ermesinin beklendiğini ve Washington'un hedeflerine "kara birliklerine ihtiyaç olmadan" ulaşabileceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji fiyatlarını düşürmek için çok sayıda "yalan haber" yayıldığını ve piyasanın artık buna duyarsız hale geldiğini öne sürerek, gerçek fiyatların er ya da geç ortaya çıkacağını belirtti.

Taraflardan gelen çelişkili açıklamalar da piyasalarda satış baskısına neden oluyor. Öte yandan bugün bölgedeki çatışmalar devam etti. Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

Trump'ın uzun süredir hedeflenen birçok İran hedefinin vurulduğu ve Harg Adasının kontrol altına alınabileceği yönünde açıklamalar yaptığına dair haber akışı da saldırıların beklenenden daha fazla sürebileceğine yönelik endişeleri tetikledi.

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatının yasaklanması talimatı verdiği bildirildi.

Fed yetkilileri de savaşın ABD ekonomisi üzerine etkilerini dile getirmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini etkilediğine işaret ederek, yüksek benzin fiyatlarının diğer alanlardaki harcamaları da kısıtlayabileceğini kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki ani artıştan önce dahi enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin durma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Barkin, enflasyon ve enflasyon beklentilerine dair verileri dikkatle izleyeceğini bildirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da Orta Doğu'daki çatışmanın, hem enflasyon hem de büyüme açısından yeni riskler yarattığına dikkati çekti. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revizyonla 53,3 oldu ve yılın en düşük seviyesini gördü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise martta, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydetti ve yüzde 3,4'ten 3,8'e çıktı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 seviyesinde ve dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100 seviyesinde dengelendi. Orta Doğu'daki gelişmelerle enerji emtia grubundaki yükselişler de devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı yeni günden yüzde 2,5 artışla 115,4 dolara çıktı.

Cuma günü 106,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 107,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,72 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin hafta sonu İsrail'e yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki savaşın uzayabileceğine ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve Fed'in bu yıl şahin adımlar atabileceğine yönelik haber akışıyla altının onsu haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 4 bin 489 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA SON DURUM

Cuma altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üstünde 6 bin 423 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 70 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 541 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Hürmüz Boğazına ilişkin risklerin devam etmesi durumunda uzun vadede petrol talebinin azalabileceğini ve bunun da küresel ekonomik aktiviteyi ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,73, S&P 500 endeksi yüzde 1,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

AVRUPA BORSALARI CUMA GÜNÜ GERİLEDİ

Avrupa borsalarında da jeopolitik risklerden kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışın negatif etkileriyle cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyonun genele yayılmasını önleme konusunda kararlı olduğunu ancak faiz artırım tarihlerini tartışmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ve artan enerji maliyetlerinin Alman iş gücü piyasası üzerindeki baskısının sürdüğünü bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), verilerine göre, ülkede perakende satışlar şubatta yüzde 0,4 geriledi. Piyasa beklentisi ise satışların bu ayda yüzde 0,7 düşeceği yönündeydi. İngiltere'de perakende satışlar ocakta yüzde 0,2 yükselmişti.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

ASYA BORSALARI HAFTAYA ÇİN HARİÇ SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Orta Doğu savaşının beşinci haftasına girmesi ve diplomatik çözüm arayışlarına rağmen çatışmaların tırmanmasıyla birlikte Asya borsaları da haftaya sert düşüşle başladı.

Dolar/yen paritesi 160 seviyesinin üzerini test ederken, yendeki zayıflığın devam etmesi durumunda Japonya'da politika yapıcıların döviz piyasasına müdahale edebileceği tahmin ediliyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yenin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkilerini yakından takip edeceklerini belirterek, zayıf bir para biriminden kaynaklanan artan ithalat maliyetlerinin önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırmayı haklı çıkarabileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimin petrol, doğalgaz, gübre, plastik ve alüminyum fiyatlarının yanı sıra uçak ve gemi yakıtı fiyatlarında da artışa neden olması Asya ekonomileri için risk oluşturuyor çünkü bölgenin büyük bir kısmı Orta Doğu'dan gelen enerjiye büyük ölçüde bağımlı bulunuyor.

Bununla birlikte gıda, ilaç ve petrokimya ürünlerinin fiyatlarının da artması bekleniyor.

Analistler, Japonya'nın petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını ve doğalgazının yüzde 75'ini Hürmüz Boğazı üzerinden ithal ettiğini belirterek, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleriyle enflasyonun sert bir şekilde yükseleceğinin tahmin edildiğini ve ülke tahvil piyasasında satış baskısının görüldüğünü söyledi.

Bu gelişmelerle, Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi yüzde 1,82'yle 1997'den bu yana 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,39'le 1999'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarında faiz artırımının ve boyutunun Orta Doğu'daki durumun gidişatı gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 arttı.

BORSA CUMA GÜNÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 12.698,19 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalışla 14.668,00 puandan işlem gördü.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 10 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,3 artışla 44,4564'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,4660'tan işlem görüyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,4210'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,2520'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,0750'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

BORSADA SON DURUM

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,24 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 0,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla haftaya negatif başlarken, yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 5. haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine yönelik ümitlerin azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmadı. Gerginliklerin yeni haftada tekrar artması küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine neden oldu.

Enerji fiyatlarının görece yüksek seyretmeye devam edebileceğine yönelik öngörülerle küresel piyasalarda risk algısı devam ederken, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle yatırımcılar temkinli davranıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ise analistler, BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BU HAFTA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yurt içinde bu hafta, bugün ekonomik güven endeksi, salı işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, çarşamba imalat sanayi PMI, cuma enflasyon takip edilecek. Bu hafta ABD'de pazartesi Dallas Fed imalat aktivite endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, salı tüketici güven endeksi, çarşamba ADP özel sektör istihdamı, imalat sanayi ve ISM imalat sanayi PMI, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam hizmet sektörü PMI takip edilecek. Bu hafta pazartesi, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, salı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesinde enflasyon, çarşamba Avro Bölgesinde, Almanya'da ve İngiltere'de imalat sanayi PMI, Avro Bölgesinde işsizlik oranı, takip edilecek. Bu hafta salı Japonya'da Tokyo TÜFE, işsizlik oranı, sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Çin'de hizmet sektörü PMI takip edilecek.

EKONOMİNİN NİSAN AJANDASI YOĞUN

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini 2 Nisan'da Van'da açıklaması planlanıyor. Bolat, şubatta ihracatın zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olduğunu, bu rakamın en yüksek ikinci şubat ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan'da mart ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artmış, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olmuştu.

Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve bölgenin yanı sıra dünyayı etkileyen çatışmaların ekonomiye muhtemel yansımalarını görme açısından da açıklanacak veriler önem taşıyor.

TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri, yüzde 7,06 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşmişti.

İLK ÇEYREĞE İLİŞKİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BELLİ OLACAK

TÜİK, 10 Nisan'da şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Nisan'da şubat dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 6 milyar 807 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 1 milyar 228 milyon dolar açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 15 Nisan'da açıklayacak. Böylece, ilk çeyrek bütçe sonuçları da belli olacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 1 trilyon 353 milyar 593 milyon lira, giderleri 1 trilyon 329 milyar 226 milyon lira olarak belirlenmişti.

PARA POLİTİKASI KURULU 22 NİSAN'DA TOPLANACAK

TCMB PPK toplantısı 22 Nisan'da yapılacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Kurul, 12 Mart'taki toplantısında politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar vermiş, "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi de 9-12 Nisan'da "Büyük Dönüşüm, Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla Sapanca'da düzenlenecek. Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor.

Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer alacağı zirvede, birçok temel alanda dönüşümü merkeze alacak, enerji arz güvenliğinden dijital altyapılara, jeopolitik gerilimlerden global savunma stratejilerine, iş gücü becerilerinden kültürel uyuma kadar yeni ekonominin yol haritası çizilecek.

TÜİK, 20 Nisan'da mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini kamuoyuna duyuracak.

İŞSİZLİK VE EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK, 22 Nisan'da nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Kurum aynı gün 2025 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini ilan edecek.

Kurum, 29 Nisan'da nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri ile mart ayı iş gücü istatistiklerini de duyuracak.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır