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30 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 18:51 | Son Güncelleme

30 Mart Süper Loto çekilişinde bu akşamın talihlileri belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da MP Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto çekilişi sonuçlarının belli olmasının hemen ardından şanslı numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak. İşte, 30 Mart Süper Loto sonuçları...

30 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 gün düzenlediği Süper Loto çekilişinde bu haftanın ilk çekilişi heyecanla bekleniyor. 30 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. El değmeden ve noter huzurunda gerçekleştirilen 30 Mart Süper Loto çekilişi saat 21.30’da canlı olarak MP Tv üzerinden yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden paylaşılacak. İşte, 30 Mart Süper Loto çekilişinin numaraları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ 30 MART SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları 21.30'da yapılacak olan çekilişin hemen ardından belli olacak.

SÜPER LOTO 30 MART SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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