30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

22,18,14 ayar altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 30 Mayıs Pazar gününde araştırılıyor. Yıl başından beri düşüş gösteren altın son zamanlarda yönünü yukarı çevirdi. Ons ve dolar tarafında aynı anda yükselişlerin gelmesi bilezik fiyatlarını da etkiledi. Peki bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar? Detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 Ayar Altın Bilezik 469,79 TL'den alınıyor, 501,96 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 Ayar Altın Bilezik alış fiyatı 379,68 TL iken satış fiyatı 380,25 TL'dir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 Ayar Altın Bilezik 285,70 TL'den alınıyor 342,42 TL'den satılıyor.



