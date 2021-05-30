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30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

30.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerde sıkça tercih edilen altın bileziğin fiyatı merak ediliyor. Dolar kurunda ve ons altında görülen yükseliş bilezik fiyatına da yansıdı. Peki bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte detaylar...

30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

22,18,14 ayar altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 30 Mayıs Pazar gününde araştırılıyor. Yıl başından beri düşüş gösteren altın son zamanlarda yönünü yukarı çevirdi. Ons ve dolar tarafında aynı anda yükselişlerin gelmesi bilezik fiyatlarını da etkiledi. Peki bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar? Detaylar haberimizde...

30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 Ayar Altın Bilezik 469,79 TL'den alınıyor, 501,96 TL'den satılıyor.

30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 Ayar Altın Bilezik alış fiyatı 379,68 TL iken satış fiyatı 380,25 TL'dir.

30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 Ayar Altın Bilezik 285,70 TL'den alınıyor 342,42 TL'den satılıyor.


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