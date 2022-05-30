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30 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

30.05.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Mayıs Pazartesi (bugün) birçok kişi, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu araştırmaya başladı. Peki 30 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte kripto paralarda son durum...

30 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri, haftanın ilk günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Mayıs Pazartesi günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 30 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

30 Mayıs Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 494.011,77 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 494.011,60 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'İN DEĞERİ 30 Mayıs Pazartesi günü yüzde 4,69 Aartış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.316,77, Bitcoin'in satış fiyatı 30.316,76 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 30 Mayıs Pazartesi günü yüzde 5,48 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.874,0700, satış fiyatı ise 1.874,0600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

30 Mayıs Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 30.537,9707 TL, satış fiyatı 30.537,8077 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 30 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,96 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0842 Dolar, satış fiyatı ise 0,0841 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

30 Mayıs Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,3720, satış fiyatı ise 1,3704 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 30 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,82 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,3969 Dolar, satış fiyatı ise 0,3968 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4675 TL, satış fiyatı ise 6,4659 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum Kripto para Dogecoin
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