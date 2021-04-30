30 Nisan On numara çekiliş sonuçları belli oluyor! On numara bilet sorgulama ekranı

30 Nisan On numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. On numara çekilişi canlı yayını bu akşam MP Tv üzerinden yayınlanacak. Milli Pİyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen On numara çekilişi'nde bu haftanın ilk çekilişi merakla bekleniyor. Peki, On Numara bilet nasıl sorgulanır? İşte, 30 Nisan On numara çekilişi sonuç ekranı...

30 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 30 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

30 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.