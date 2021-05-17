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3000 TL hibe desteği nedir, nasıl alınır? 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?

17.05.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda kapalı olan işletmelere 3 bin TL hibe desteği yapılacağını ifade etti.

3000 TL hibe desteği nedir, nasıl alınır? 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?

Tam kapanma döneminin ardından gözler kabine toplantısının ardıdan alınacak kararlara çevrildi. Yapılan toplantıdan sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir kapalı olan ve zarar gören esnafa yönelik iki farklı destek paketinden bahsetti.

3000 TL HİBE DESTEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir düredir kepenkleri kapalı olan esnafa müjdeyi verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara iki ayrı paket halinde destek verileceğini belirtti. Buna doğrultuda ilk grupta kafe, çay bahçesi, hamam gibi işletmelere, 1 defaya mahsus olarak 5 bin lira destek verileceğini açıkladı.

3000 TL hibe desteği nedir, nasıl alınır? 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahil olacağının altını çizerek toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağı ifade edildi.

3000 TL hibe desteği nedir, nasıl alınır? 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ..


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Kabine Toplantısı
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