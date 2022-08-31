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31 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31.08.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Peki 31 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 31 Ağustos 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 937,00 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 923.57 TL, satışı ise 932,18 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 735,18 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 735,86 TL'den alınıyor ve 736,05 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 667,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 567,32 TL, satışı 667,92 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?


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