31 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 31 Ağustos 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...



​

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

​

Önceki gün kapanışını 937,00 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 923.57 TL, satışı ise 932,18 TL oldu.

​

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

​

Önceki gün kapanışını 735,18 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 735,86 TL'den alınıyor ve 736,05 TL'den satılıyor.

​

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

​

Önceki gün kapanışını 667,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 567,32 TL, satışı 667,92 TL oldu.



