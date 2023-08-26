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31 Ağustos’a kadar süresi var! SGK ‘Mümkün olacak’ diyerek uyardı: Yapılandırma borcu ödemesinde son gün…

26.08.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan işveren ve sigortalıların borçlarını yapılandırmalarıyla sağlanan avantajdan faydalanmaları için 31 Ağustos son tarih. Ayrıca GSS prim borçları için ödemeler 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Anapara, anlaşmalı bankalara ödendiği takdirde, gecikme faizi ve cezası alınmayacak. İşte detaylar…

31 Ağustos’a kadar süresi var! SGK ‘Mümkün olacak’ diyerek uyardı: Yapılandırma borcu ödemesinde son gün…

Borç yapılandırmasında peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi ilk olarak 31 Temmuz'a kadar uzatılmış, ancak sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsilat sisteminde yaşanan yoğunluktan dolayı son günü 3 Ağustos olarak duyurmuştu.

31 AĞUSTOS'A KADAR GEÇ ÖDEME ZAMMIYLA BİRLİKTE ÖDENEBİLECEK

Ancak kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri için son 4 güne girildi.

SGK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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GSS PRİM BORÇLARINDA GECİKME CEZASI VE ZAMMI SİLİNİYOR

Öte yandan milyonlarca vatandaşın vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yapılandırma kanunu kapsamında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da yapılandırılacak. Primlerini ödeme gücü olmayanlar, borçlarının tamamıyla silinmesi için gelir testine girebilecek.

Gelir testi, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak. Testte hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde prim borçları silinecek. Bu borçlardan doğan gecikme cezası ve zammı da alınmayacak.

Ödeme gücü bulunanların prim borçlarını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Anapara, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara ödendiği takdirde gecikme faiz ve cezaları da silinecek.

Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 lirayı aşanların ise asgari ücretin yüzde 3'ü kadar prim ödemeleri gerekiyor. 2023 yılında ödenmesi gereken aylık prim tutarı ise 300 lira 24 kuruş.


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Yapılandırma

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