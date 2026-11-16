Şok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şok'ta bu hafta neler var?

ŞOK 14-17 Kasım 2026 hafta sonu kataloğuyla raflara birbirinden çeşitli fırsat ürünleri geliyor. Çocuklar için dev pelüş ayı, mega hafriyat kamyonu, Pilsan oyuncaklar, Hot Wheels ve uzaktan kumandalı arabalar öne çıkarken; ofis ve okul ihtiyaçları için gold detaylı kırtasiye setleri satışa sunuluyor. Ayrıca seyahat ve giyim tutkunları için Jolie gold valiz çeşitleri, triko kazak, pelüş çanta ve tam otomatik şemsiye de raflarda olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Toysup mega hafriyat kamyonu 1,250 TL

Pufu dev pelüş ayı pembe/kahve 1,590 TL

Batman monster jeep 750 TL

Mickey Mouse, Barbie, Spider-Man, Hot Wheels 12 cm top çeşitleri 125 TL

Hot Wheels araba fırlatıcı 325 TL

Matchbox iş araçları 325 TL

Blok minyatür oda kendin yap seti 999 TL

2'li soft dart atar 299 TL

Gokidy tiny thunder uzaktan kumandalı araba 499 TL

Metal çek bırak araçlar 250 TL

Zoe 1000 parça puzzle 125 TL

Pilsan arabalı temizlik seti 699 TL

Pilsan ekskavatör 599 TL

Palmolive duş jeli çeşitleri 139 TL

Papia biocare tuvalet kağıdı / Papia inova kağıt havlu 119 TL

Sleepy extra yüzey temizlik havlusu limon/yeşil elma 75 TL

Lipton yellow label bardak poşet çay 249 TL

Cocostar atıştırmalık 55 TL

Gold metal kalemlik 150 TL

Gold tükenmez kalem 75 TL

Rose gold diamond tükenmez kalem 100 TL

Fosforlu kalem 50 TL

Gold kırtasiye seti 175 TL

Gold zımba 199 TL

Gold makas 175 TL

Pelüş makyaj çantası büyük boy 350 TL

Fular anahtarlık 75 TL

Pelüş makyaj çantası küçük boy 299 TL

Para portföy 275 TL

Bianco Lucci kadın düğmeli çizgili triko kazak 799 TL

Rainwalker tam otomatik şemsiye 250 TL

Jolie abs büyük boy valiz gold 1,499 TL

Jolie abs kabin boy valiz gold 1,199 TL

Jolie abs orta boy valiz gold 1,299 TL

Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.