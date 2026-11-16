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Şok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şok'ta bu hafta neler var?
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Şok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şok'ta bu hafta neler var?

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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ŞOK market 14-17 Kasım 2026 Cumartesi fırsatları raflarda! Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? Güncel ŞOK katalog listesinde; Oyuncak kategorisinde 150 cm dev pelüş ayı, Pilsan ve Hot Wheels setleri; Seyahat ve giyim ürünlerinde Jolie ABS gold valizler ve triko kazaklar; kırtasiye grubunda ise gold ofis setleri dikkat çekiyor. Şok ta bu hafta geçerli olan tüm ŞOK aktüel ürünleri inceleyerek ŞOK aktüel indirimlerini kaçırmayın!

ŞOK 14-17 Kasım 2026 hafta sonu kataloğuyla raflara birbirinden çeşitli fırsat ürünleri geliyor. Çocuklar için dev pelüş ayı, mega hafriyat kamyonu, Pilsan oyuncaklar, Hot Wheels ve uzaktan kumandalı arabalar öne çıkarken; ofis ve okul ihtiyaçları için gold detaylı kırtasiye setleri satışa sunuluyor. Ayrıca seyahat ve giyim tutkunları için Jolie gold valiz çeşitleri, triko kazak, pelüş çanta ve tam otomatik şemsiye de raflarda olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şok ta bu hafta neler var? 1

  • Pufu dev pelüş ayı pembe/kahve 1,590 TL
  • Batman monster jeep 750 TL
  • Mickey Mouse, Barbie, Spider-Man, Hot Wheels 12 cm top çeşitleri 125 TL
  • Hot Wheels araba fırlatıcı 325 TL
  • Matchbox iş araçları 325 TL
  • Blok minyatür oda kendin yap seti 999 TL
  • 2'li soft dart atar 299 TL
  • Gokidy tiny thunder uzaktan kumandalı araba 499 TL
  • Metal çek bırak araçlar 250 TL
  • Zoe 1000 parça puzzle 125 TL
  • Pilsan arabalı temizlik seti 699 TL
  • Pilsan ekskavatör 599 TL
  • Palmolive duş jeli çeşitleri 139 TL
  • Papia biocare tuvalet kağıdı / Papia inova kağıt havlu 119 TL
  • Sleepy extra yüzey temizlik havlusu limon/yeşil elma 75 TL
  • Lipton yellow label bardak poşet çay 249 TL
  • Cocostar atıştırmalık 55 TL

Gold metal kalemlik 150 TL

Şok 14-17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şok ta bu hafta neler var? 2

  • Gold tükenmez kalem 75 TL
  • Rose gold diamond tükenmez kalem 100 TL
  • Fosforlu kalem 50 TL
  • Gold kırtasiye seti 175 TL
  • Gold zımba 199 TL
  • Gold makas 175 TL
  • Pelüş makyaj çantası büyük boy 350 TL
  • Fular anahtarlık 75 TL
  • Pelüş makyaj çantası küçük boy 299 TL
  • Para portföy 275 TL
  • Bianco Lucci kadın düğmeli çizgili triko kazak 799 TL
  • Rainwalker tam otomatik şemsiye 250 TL
  • Jolie abs büyük boy valiz gold 1,499 TL
  • Jolie abs kabin boy valiz gold 1,199 TL
  • Jolie abs orta boy valiz gold 1,299 TL

Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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