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31 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 31 Mart Şans Topu çekilişi saat kaçta?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 18:40 | Son Güncelleme

31 Mart Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor. Haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamın talihlileri belli olacak. Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler MP Tv kanalı üzerinden çekilişi canlı olarak takip edebilir veya millipiyangoonline adresi üzerinden, çekilişin hemen ardından biletlerini sorgulayabilir. Peki, 31 Mart Şans Topu çekilişi saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

31 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 31 Mart Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi'nin Çarşamba ve Pazar günleri düzenlediği Şans Topu oyununda bu haftanın ilk çekiliş sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. 31 Mart 2021 Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da Mp Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar ise çekilişin ardından millipiyangoonline adresinde yer alacak. İşte, 31 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

31 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda, bu akşamın talihlileri saat 20.00’da gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları izleyebilecek. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.


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