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31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 18:48 | Son Güncelleme

Çılgın Sayısal Loto 31 Mart çekilişine sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki devreden büyük ikramiye tutarı 133.046.499 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorusu ise şans oyunu sevenler tarafından araştırmaya başladı. Peki, 31 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte, detaylar...

31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

31 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 133.046.499 TL. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, MP Tv kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şanslı numaralar ise çekilişin hemen ardından millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

31 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 31 Mart çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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