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31 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 31 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31.05.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak konusu oldu. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 31 Mayıs 2022 Salı altın bilezik fiyatları...

31 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 31 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

31 Mayıs Salı günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 31 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

31 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

31 Mayıs Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 895,98 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 31 Mayıs 2022 itibariyle 889,74 TL alış ve 896,34 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 704,66 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 713,53 TL alış ve 704,36 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 643,67 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 534,94 TL alış ve 641,73 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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