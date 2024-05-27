FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 31 Mayıs akşamına kadar süresi var! Emeklilerin hesabına erken geçecek: Hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek

31 Mayıs akşamına kadar süresi var! Emeklilerin hesabına erken geçecek: Hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı öncesi emekliye çifte ödeme! Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı’nda milyonlarca kişi hem emekli maaşını alacak hem de 3 bin lira olan bayram ikramiyesini hesaplarında görecek. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan ‘yakında’ yanıtını vermişti ama emekliler için erken aylık da gündeme geldi.

31 Mayıs akşamına kadar süresi var! Emeklilerin hesabına erken geçecek: Hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek

Haziran ayı milyonlarca emekli için çifte ödeme anlamına gelecek. Öncelikle Kurban bayramı ikramiyelerini alacak olan emekliler için bayramın maaş günlerine denk gelmesi sebebiyle erken aylık da gündeme geldi. Bu konuda kararı hükümet verecek ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ikramiyelerin Kurban bayramı öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtti.

TÜRK LİRASI (221)

İKRAMİYE 2 BİN TL'DEN 3 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, ancak Haziran ayı maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler arasında maaş günü olan çok sayıda emekli de bulunuyor. bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili bir müjde gelmesi de bekleniyor. Bu durumda emeklilere 10-14 Haziran haftasında hem ikramiye hem de aylıkları birlikte ödenebilecek.

TÜRK LİRASI (349)

DUL VE YETİM MAAŞI ALANA HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

Bu yıl yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi ilk olarak Ramazan bayramında ödenmişti. Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenecek. İkramiyeden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri yararlanıyor.

Emekliler maaşları ne olursa olsun 3 bin lira ikramiye alırken ölüm maaşı alan dul yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlar hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanıyor.Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılacak. En düşük emekli maaşı alanlar içinse hesaplara yatacak rakam 13 bin TL olacak.

gymm

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?

Birçok emeklinin aylık ödeme günü ise bu yıl Kurban bayramına rastlıyor. Bilindiği gibi memur emeklilerinin maaş ödeme günleri ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. Bu yüzden memur emeklileri aylıklarını zaten bayram öncesinde almış olacaklar. SSK emeklileri ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında aylıklarını hesabında görüyor. SSK emeklilerinin aylık ödemelerinin ise normalde 17 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da tamamlanması gerekiyor. Ancak bazı SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle ödemeler erken yapılabilecek. Tabii bu erken ödemenin sadece bu emeklilerle sınırlı kalmayıp, tüm emeklileri de kapsaması mümkün.

TÜRK LİRASI (380)

31 MAYIS’A KADAR EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN İKRAMİYEYİ ALACAK

Bu arada henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların da ikramiye şansları bulunuyor. 31 Mayıs akşamına kadar başvurusunu yapan sigortalılar için aylık hesaplanması 1 Haziran'dan başlayacak. Böylece bu emekliler de Kurban bayramı ikramiyesinden yararlanmış olacak. Aylık bağlanma işlemleri bitmese bile ikramiye hak kazanılacak. İşlemler bittiğinde toplu ödeme ile birlikte hak edilen Kurban bayramı ikramiyesi de hesaba yatırılmış olacak. Ölüm maaşı için başvuranlar da aynı şekilde Haziran ayı için Kurban bayramı ikramiyesini hak etmiş olacak.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol fiyatlarında sakin seyirPetrol fiyatlarında sakin seyir
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
İş birlikleri, sermaye artırımı, pay alımları… Borsa yatırımcısına ipucuİş birlikleri, sermaye artırımı, pay alımları… Borsa yatırımcısına ipucu
Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı! Papua Yeni Gine'yi sarsan kabusta bilanço ağırlaşıyor

Son dakika | Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı! Papua Yeni Gine'yi sarsan kabusta bilanço ağırlaşıyor

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan iddia!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan iddia!

Hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek

Hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek

Mevduat faizi oranları yeniden yükselişe geçti

Mevduat faizi oranları yeniden yükselişe geçti

"Belgeyi alan doğrudan işe giriyor"! Maaşlar ise 65 bin lirayı buluyor!

"Belgeyi alan doğrudan işe giriyor"! Maaşlar ise 65 bin lirayı buluyor!

Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha!

Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.