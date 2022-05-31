Kripto para piyasası ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın ikinci günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mayıs Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 31 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 31 MAYIS 2022 SALI

31 Mayıs Salı günü Bitcoin alış fiyatı 519.951,63 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 519.951,47 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 31 Mayıs Salı günü yüzde 4,69 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 31.756,65, Bitcoin'in satış fiyatı 31.756,64 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 31 Mayıs Salı günü yüzde 6,19 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.993,6400, satış fiyatı ise 1.993,6300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 31 MAYIS 2022 SALI

31 Mayıs Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 32.641,8677 TL, satış fiyatı 32.641,7040 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 31 Mayıs Salı günü yüzde 3,66 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0875 Dolar, satış fiyatı ise 0,0875 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 31 MAYIS 2022 SALI

31 Mayıs Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,4326, satış fiyatı ise 1,4325 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 31 Mayıs Salı günü yüzde 5,25 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4190 Dolar, satış fiyatı ise 0,4189 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 31 MAYIS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8603 TL, satış fiyatı ise 6,8586 TL oldu.



