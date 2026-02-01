FİNANS

31 Ocak gece yarısı itibarıyla sona erdi! Bir devir kapandı

Bulgaristan'da euro ve levanın birlikte kullanıldığı bir aylık geçiş süresi, 31 Ocak 2026 Cumartesi gece yarısı itibarıyla sona erdi. 1 Şubat 2026'dan itibaren euro, ülkede tek yasal para birimi oldu. Leva artık mal, hizmet veya yükümlülük ödemelerinde kabul edilmeyecek.

Bulgaristan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, vatandaşların tüm ödemelerini euro cinsinden yapmak zorunda olduğu, tüccarların leva kabul etme yükümlülüğünün sona erdiği ve tüm işlemlerde para üstünün yalnızca euro olarak verilmesi gerektiği bildirildi.

8 AĞUSTOS'A KADAR FİYATLAR GÖSTERİLECEK

Şeffaflığın sağlanması ve spekülatif uygulamaların önlenmesi amacıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatların 8 Ağustos 2026 tarihine kadar hem leva hem de euro cinsinden gösterilmeye devam edeceği belirtildi.

Elinde leva bulunan vatandaşların, 30 Haziran 2026 tarihine kadar ticari bankalar ile banka şubesi bulunmayan yerlerdeki Bulgaristan Postanesi şubelerinde levalarını ücretsiz olarak euroya çevirebileceği, bu tarihten sonra ise Bulgaristan Merkez Bankası'nın (BNB) dönüşüm işlemini süresiz ve ücretsiz sürdüreceği kaydedildi.

EDİRNE'Yİ DE ETKİLEYECEK

Euroya geçiş kararı, Türkiye-Bulgaristan sınırında ticaretin yoğun olduğu Edirne ve çevresinde de yakından takip ediliyor. Uzun yıllardır Bulgar vatandaşlarının Edirne'de yaptığı alışverişlerde leva kullanımı yaygınken, yeni dönemde alışverişlerin tamamen euro üzerinden yapılması bekleniyor.

Saraçlar Caddesi esnafından Metin Barmanbay, kur farkının geçmişte kafa karışıklığına neden olduğunu belirterek, "Leva döneminde sürekli kur hesabı yapılıyordu. 1.95 mi, 1.98 mi derken hem esnaf hem müşteri zorlanıyordu. Şimdi tek düzen euro oldu, hesaplama daha net. Daha önce 100 leva olan bir ürün şimdi 50 euro olarak etiketleniyor" dedi.

"HER ŞEY EURO İLE OLACAK"

Sofya'dan alışveriş için Edirne'ye gelen Gorian Mrijeviç ise euroya geçiş sürecinin artık tamamen tamamlandığını vurgulayarak, "31 Ocak gecesinden itibaren her yerde leva ile alışveriş bitti. Artık tüm alışverişlerde ve bankalarda euro banknotları veriliyor. Her şey euro ile olacak" ifadelerini kullandı.

SINIR TİCARETİNDE YENİ DÖNEM

Uzmanlar, Bulgaristan'ın euroya geçişinin sınır ticaretinde kısa vadede bir alışma süreci olacağını ancak orta ve uzun vadede kur belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ticaret ortamı oluşturacağını belirtiyor. Fiyatların çift para birimiyle gösterilmeye devam etmesinin ise hem tüketici hem de esnaf açısından koruyucu bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 tarihinde resmen euroyu benimseyerek, Avrupa Birliği'ne katılımından 19 yıl sonra avro bölgesinin 21'inci üyesi oldu.

