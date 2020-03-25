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32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 32 bin personel alınacağı duyuruldu. Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. İşte başvuru tarihi ve detaylar...

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık personeli, personel alımı,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Peki bu atanacaklar için gerekli olan tıbbi malzemeniz var mı peki? Eşim sağlık ocağında hemşire ve şu an ne maske veriliyor, ne de eldiven. Geçenlerde ana dağıtım merkezine malzeme gelmiş ve müdür efendi dağıtım yapmamış, çünkü az gelmiş malzeme. Çok olunca dağıtılacakmış. Tabi gelen malzemelerin nerelere gittiği belli. Eşimin işine son verdireceğim, gelsin kendileri çalışsın kelle koltukta. Öyle kuru alkışla olmaz bu işler...
Korkudan kimse gitmezki
Bizler ne yapacaz Ben Saglık meslek lisesi Hemşir okudum Osymde Kaydım var Bende basvura bilecekmiyim???
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