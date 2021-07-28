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32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi! SGK ile 3 banka arasında imzalar atıldı

28.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile üç kamu bankası arasında Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında kredi kullanarak emekli olabilecek 32 bin sigortalı olduğu belirtildi.

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi! SGK ile 3 banka arasında imzalar atıldı

SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı.

SGK Başkanlığındaki imza törenine, Başkanvekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, Vakıfbank Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Daire Başkanı Filiz Avukat katıldı.

SGK Başkanvekili Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2006'da yapılan sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik alanında çok önemli ilerlemeler sağlandığını, Genel Sağlık Sigortası Sistemi sayesinde sağlık güvencesindeki vatandaşların oranının yüzde 70'lerden yüzde 99,5'e çıkarıldığını anımsattı.

Aktif sigortalı sayısının 14,1 milyondan yüzde 72'lik artışla 24,3 milyona, emekli sayısının yüzde 75 artarak 7,2 milyon kişiden 12,6 milyon kişiye ulaştığını, emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5,6'dan yüzde 6,8'e yükseldiğini aktaran Yılmaz, kişi başına düşen yıllık hekime müracaat sayısının da 3,1'den 10,3'e yükseldiğini kaydetti.

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Kurumun finansal yapısı güçlendirilerek, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 75'ten yüzde 88'e çıktığını, 2006'da yaklaşık 1 milyon olan iş yeri sayısının yüzde 96'lık artışla 2 milyonu aştığını, ortalama 120 güne varan aylık bağlama süresinin 13 güne düşürüldüğünü belirten Yılmaz, 2000'li yıllarda 3 bin 986 olan bedeli ödenen ilaç sayısının bugün itibarıyla 8 bin 627'ye ulaştığını söyledi.

"2,2 MİLYON KİŞİ YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURDU"

Yılmaz, işverenlere asgari ücret desteğine 2021'de de devam ettiklerine işaret ederek, e-Devlet üzerinden sunulan 162 uygulamayla vatandaşların hizmetlere en kolay şekilde erişmelerini sağladıklarını anlattı.

Analık halindeki geçici iş göremezlik ödemeleri ve emzirme ödeneklerine ilişkin raporların da günlük olarak işleme alındığını, ödeneklerin tek tıkla ödenmeye başlandığını belirten Yılmaz, SGK'nin neredeyse tüm işlemlerinin dijital ortama aktarıldığına dikkati çekti.

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Yapılandırma düzenlemelerinin de başvurudan ödemeye kadar tüm süreçlerini, e-Devlet, e-Sigorta gibi dijital kanallar üzerinden yürüttüklerine, dileyenlerin fiziki olarak da başvurularını yapabildiğine işaret eden Yılmaz, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde başta sağlık yardımları olmak üzere vatandaşların tüm zorunlu hizmetlerden kesintisiz faydalanmasının sağlandığını vurguladı.

Yılmaz, hayata geçirilen yapılandırma düzenlemelerinin işveren ve vatandaşları özellikle salgın sürecinde ekonomik olarak rahatlatmak adına büyük önem taşıdığının altını çizerek, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun kapsamında 2,2 milyon kişinin yapılandırma için başvurduğunu, 101 milyar lira alacağın yapılandırıldığını, bugün itibarıyla yaklaşık 14,5 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, "9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkanı getirilmiştir. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait kurumumuzun neredeyse tüm alacakları kapsama alınmıştır. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

"KREDİ KULLANARAK 32 BİN SİGORTALI EMEKLİ OLABİLİR"

İsmail Yılmaz, kanun kapsamında, yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ile iş birliği protokolünün imzalandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır.

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Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzaladığımız protokol sayesinde yaklaşık 16 bin 500 sigortalımız kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuşmuştur. Halihazırda 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, bugün imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır."

KREDİ TAKSİTLERİ, BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİLECEK

SGK Başkanvekili Yılmaz, "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir." dedi.

Yılmaz, kredi iş birliği protokolünden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı;

"Kredi iş birliği protokolü kapsamında; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, primini kendi ödeyenler dediğimiz Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılarımız da bu kredi kapsamından faydalanabilecekler."

"BU HİZMETTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Törende konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık da bugüne kadar yaklaşık 150 bin vatandaşın Bağ-Kur prim borcu yapılandırması kapsamında emeklilik hakkı kazanmasına aracılık ettiklerini dile getirdi.

Sağlık, "Ülkemizdeki emekli maaş ödemelerinin yaklaşık yüzde 40'ını ödeyen Ziraat Bankası olarak yeni uygulama kapsamında da vatandaşlarımıza bu hizmeti verecek olmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıfbank Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Daire Başkanı Filiz Avukat da protokolün hayırlı olması temennilerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve banka yöneticileri iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

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