3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek göstergeye ilişkin müjde vermişti. 3600 ek göstergenin çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan söz konusu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişlemiş olacak. İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında Bakan Bilgin, konunun meclise gelmesi için ocak ayını göstermişti. Kasım ayının ortasında bir etkinlikte açıklama yapan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." demişti.

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." demişti.

30 Kasım'da konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6. Dönem Toplu Sözleşmede 3600 ek göstergenin 2022 sonuna kadar tamamlanmasını kararlaştırdık. Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak.' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'tan 3600 ek gösterge açıklaması

Asgari ücret ve diğer ekonomik durumları değerlendiren Kurtulmuş, “Türkiye’nin hangi ekonomik modelde yürüdüğünü biliyoruz. Bunun getirmiş olduğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Türkiye’de son 1 yıl içerisinde fiyatların yukarıya doğru çıktığını, bazı kalemlerde özellikle hayat pahalılığının ortaya çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır. Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz. Bazıları 'Türkiye büyüyor ama bundan vatandaşa ne' diyor. Büyümek istihdam, yatırım demektir. Bunlar kalkınma demektir. Kalkınma ilgili atılan her adım da vatandaşın cebine olumlu etki eder” dedi.

