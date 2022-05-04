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3600 ek gösterge için Memur-Sen’in talebi belli oldu: 2 milyon memur emeklisi…

04.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Komisyonunun 10 Mayıs'taki üçüncü toplantısında göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep edecek. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimler de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalı” ifadelerini kullandı.

Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde üçüncü toplantı 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ederken Memur-Sen’den flaş bir açıklama geldi.

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Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.

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“DÜZENLEME GENİŞ ŞEKİLDE ELE ALINMALI”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine açıklamasında, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:

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"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."

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“YANSITMA ORANLARI DA YÜKSELTİLMELİ”

Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz." dedi.
Memur-Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, buna karşın kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantı masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kaç tane sokaklarda insanlara Allah’ın dinini anlatan din görevlisi gördünüz ?
birçok memur emekli olamıyor Çünkü emekli olduğunda Sefil oluyor tazminatlardan oluşan maaşın tazminat kısmı gitti mi çıplak maaş geçim sağlamıyor mevcut tazminatlarında anaparaya dahil edilmesi gerekiyor
EYT DEN YİNE BAHSEDEN YOK. SANDIKTA ÇOK ÜZÜLECEKSİNİZ NET SÖYLÜYORUM HABERİNİZ OLSUN!!!!!!!!

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