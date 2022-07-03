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3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem memur maaşları

03.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel kurulundan geçti. Düzenleme ile çalışan ve emekli 5.3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergeleri 3600'e çıktı. Diğer kamu personellerinin ek göstergelerinde ise 600 puanlık bir artış yapıldı. Peki 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası kalem kalem yeni maaşlar!

3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem memur maaşları

Çalışan ve emekli 5.3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerini 3600'e çıkaran torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu oluşturuldu. Peki 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar!

Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.

Temmuz itibarıyla birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7 bin 878 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya çıkacak.

Polisin ek ödemeleriyle emekli aylığı 7 bin 978 liradan 9 bin 705 liraya, emekli ikramiyeleri 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak yeniden belirlendi. Mülki idare amiri ve belediye başkanlarının görev aylıkları iyileştirildi. Makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası göreve başlamış bir belediye başkanının emekli aylığında bu ay itibarıyla 8 bin 228 lira, il belediye başkanının emekli aylığında 7 bin 199 lira, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4 bin 113 lira ve diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3 bin 86 lira artış olacak.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1946 lira, ikramiyelerinde 70 bin 210 lira ilave ödeme olacak. Buna göre emekli aylıkları 7 bin 659 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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