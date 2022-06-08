3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge emeklileri kapsayacak mı?

3600 ek göstergenin kapsadığı kişiler merak konusu olmaya devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'den de konuyla ilgili detaylı açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin emeklileri kapsayacağını söyledi. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge hakkında yapılan sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin, son olarak 3600'e geçen vatandaşların maaşlarında yaklaşık 1300-1400 TL arasında bir değişim olduğunu açıkladı.

Bakan Bilgin, Temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını açıklayarak şöyle dedi:

"Tüm bu düzenlemeler yapıldığı zaman 200 bin TL ikramiye alacak bir kamu çalışanı 250 bin TL ikramiye alacak. Aralık ayı sonunda da yeniden toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak kamu çalışanlarının maaşlarına çok daha farklı şekilde yansıyacak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Biz enflasyonist, hayat pahalılığının olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamda yapacağımız düzenlemelerle çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacağız”

ESKİ EMEKLİLERİ KAPSAYACAK MI?

Düzenlemenin eski emeklileri kapsayıp kapsamayacağı da merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tahsil durumuna bakılmaksızın herkesi kapsayacağını açıkladı. Bilgin, konuyla ilgili “Bu çalışma daha önce 3600’den istifade edememiş emeklilerimiz de dahil bütün emeklilerimizi kapsıyor." ifadesini kullandı.

