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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen maaşlarını etkileyecek olan 3600 ek göstergede son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzun süredir vatandaşlar 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Hizmet sınıfı, unvan ve dereceye göre farklılık gösterecek olan ek göstergenin 3600’e çıkarılmasıyla beraber memur emekli aylıkları ve ikramiyelerde artış gerçekleşecek. İşte 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?

Milyonlarca memurun merakla cevabı beklediği sorulardan bir tanesi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 3600 ek göstergede son durum haberleri dikkatle takip ediliyor. Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleriyle beraber emekli maaşları büyük ölçüde artış gösterecek.

Maaş ve ikramiyelerde artış bekleyen memurlar 3600 ek gösterge ne oldu sorusuna cevap arıyor. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek konusunda devlet yetkililerine sık sık sorular yöneltiliyor. Daha önce 3600 ek göstergede son durum nedir konusunda Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik kısa açıklama yapmış ve yaklaşımın pozitif olduğunu belirtmişti. Son olarak 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak ile alakalı olarak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bazı açıklamaları oldu. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne oldu?

3600 ek göstergede son durum 2020

Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından İbrahim Kalın kameraların karşısında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Ancak İbrahim Kalın, konunun bu toplantıda gündeme gelmediğini ve ileriki dönemde gündeme gelebileceğini belirtmişti. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da 3600 ek gösterge soruları yöneltilmişti. Selçuk; bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, birçok etkisi olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber meslekler arasındaki dengeleri göz önünde tutarak bütüncül bir biçimde konunun değerlendirilmeye devam edildiğini belirtmişti. Şimdi, bundan sonra gelecek 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri merakla bekleniyor.

3600 ek gösterge kimlere veriliyor?

Konunun yasalaşmasını bekleyen vatandaşların yanı sıra 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor sorusu da araştırılıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polis ek göstergelerinin yükseltileceği bekleniyor. Aynı zamanda 3600 ek gösterge konusunun emekli maaşları üzerinde de etkili olması düşünülüyor. 3600 ek gösterge kimler alıyor konusundaki ek gösterge rakamları da hizmet sınıfına, dereceye ve unvana göre farklılaşıyor. Polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenlerin ek göstergelerinin yükseltilmesi beklenirken düzenlemeden bu görevlerden emekli olmuş olan vatandaşların da yararlanacağı öngörülüyor.

3600 ek göstergede maaş artar mı?

Memurların merakla cevap aradığı 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak konusu henüz belirsizliğini korurken maaşlardaki etkisi de araştırılıyor. Ek gösterge memurların emekli aylıkları, aylık ücretleri ve emekli ikramiyelerinin hesaplanma aşamasında kullanılıyor. Yüksek olduğu zaman ikramiye ve aylık da yüksek oluyor. Düzenleme hayata geçtiğinde memurların ek gösterge cetvelleri yeniden belirlenecek. Bu durum görev ücretlerine ve emekli maaşlarına olumlu şekilde yansıyacak. Ek gösterge ile beraber kamuda yükselmenin önünün açılması da bekleniyor.

Düzenlemenin Meclis’ten çıkıp uygulamaya girmesiyle beraber emeklilikte alınan ikramiye ile maaşlara %20’lik bir artışın yansıyacağı düşünülüyor. Bilindiği üzere ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve zammı aynı olmuyor. 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek konusu halen belirsizliğini korurken gelişmeler merakla bekleniyor.

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