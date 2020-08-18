3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?

Milyonlarca memurun merakla cevabı beklediği sorulardan bir tanesi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 3600 ek göstergede son durum haberleri dikkatle takip ediliyor. Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleriyle beraber emekli maaşları büyük ölçüde artış gösterecek. Maaş ve ikramiyelerde artış bekleyen memurlar 3600 ek gösterge ne oldu sorusuna cevap arıyor. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek konusunda devlet yetkililerine sık sık sorular yöneltiliyor. Daha önce 3600 ek göstergede son durum nedir konusunda Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik kısa açıklama yapmış ve yaklaşımın pozitif olduğunu belirtmişti. Son olarak 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak ile alakalı olarak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bazı açıklamaları oldu. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne oldu?

3600 ek göstergede son durum 2020 Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından İbrahim Kalın kameraların karşısında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Ancak İbrahim Kalın, konunun bu toplantıda gündeme gelmediğini ve ileriki dönemde gündeme gelebileceğini belirtmişti. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da 3600 ek gösterge soruları yöneltilmişti. Selçuk; bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, birçok etkisi olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber meslekler arasındaki dengeleri göz önünde tutarak bütüncül bir biçimde konunun değerlendirilmeye devam edildiğini belirtmişti. Şimdi, bundan sonra gelecek 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri merakla bekleniyor. 3600 ek gösterge kimlere veriliyor? Konunun yasalaşmasını bekleyen vatandaşların yanı sıra 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor sorusu da araştırılıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polis ek göstergelerinin yükseltileceği bekleniyor. Aynı zamanda 3600 ek gösterge konusunun emekli maaşları üzerinde de etkili olması düşünülüyor. 3600 ek gösterge kimler alıyor konusundaki ek gösterge rakamları da hizmet sınıfına, dereceye ve unvana göre farklılaşıyor. Polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenlerin ek göstergelerinin yükseltilmesi beklenirken düzenlemeden bu görevlerden emekli olmuş olan vatandaşların da yararlanacağı öngörülüyor.