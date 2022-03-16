3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve memurların, memur emeklisinin gelirini artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. Bu kapsamda ikinci toplantı Çalışma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olan toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir" dedi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yapılan toplantılar EYT'liler için de kritik önem taşıyor.

