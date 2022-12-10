3600 ek göstergede kapsam genişliyor! Bakan Bilgin duyurdu: O statüde bulunanlar için yeni çalışma…

3600 ek gösterge için yasa Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. Ancak uygulama içinse 2023 Ocak ayı bekleniyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu da yeniden gündeme geldi. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek. Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak.

6 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Genel Kurul’da 3600 ek gösterge hakkında konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclis’imize takdim edeceğiz" dedi.

ŞEF VE UZMANLARA DA VERİLMELİ

Sabah’ta yer alan haberde, Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti. Milletvekilleri, "Birinci dereceye düşen, dört yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkes 3600 kapsamına alınmalıdır” önerisinde bulundu.

SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERDE

Ayrıca, sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 tür personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktardı. Bilgin, "Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitti, bu ay yüce Meclis'e intikal eder" diye konuştu.

SENDİKA İÇİN YENİ DÖNEM

Bakan Bilgin, sendikalaşma oranının kamuda oldukça yüksek olmasına karşın işçilerde düşük olduğunu belirterek, "Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İş yeri ve işletme ayrımında farklı oranlar var. Bunu en kısa zamanda gidereceğiz. İş kolunu biz belirleyeceğiz" dedi.



