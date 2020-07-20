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3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi maaşlarını direkt olarak etkileyecek 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor. Hizmet sınıfı, derece ve ünvana göre farklılık gösterecek ek göstergenin 3600’e çıkarılması ile memur emekli aylıkları ve ikramiyeler de artacak. İşte 3600 ek göstergede son durum 2020...

3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile alakalı güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılması ile beraber polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve öğretmenlerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları önemli ölçüde artacak.

Bu nedenle 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak sorusu sıklıkla soruluyor. 3600 ek göstergede son durum ne olacak konusunda daha önce Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik bazı açıklamalar yapmıştı ve yaklaşımın pozitif olduğunu dile getirmişti. Son olarak 3600 ek gösterge ne zaman verilecek ile alakalı olarak İbrahim Kalın’dan bir açıklama geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek göstergede son durum 2020

Önceki aylarda gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede son durum konusuna da değindi. 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor sorusuna daha önce 2019 yılının sonunda çıkıp polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenleri kapsayacağı belirtilen konu, Kalın’a bir kez daha hatırlatıldı.

İbrahim Kalın, toplantıda bu konunun gündeme gelmediğini, ileri dönemlerde yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Üst düzey yetkililer tarafından 3600 ek göstergenin verilmiş bir söz olduğu ve mutlaka tutulacağı yönünde mesajlar verilmeye devam ediyor.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge kimlere verilecek ve 3600 ek göstergede maaş artar mı sorusu uzun süredir merak ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle din görevlisi, hemşire, polis ve öğretmen ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge emekli maaşı üzerinde de etkili olacak diye düşünülüyor. Ek gösterge memurların aylık ücretleri, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri hesaplanırken kullanılıyor. Yüksek olduğunda emekli aylığı ile ikramiye de yüksek oluyor. Ek göstergenin rakamları hizmet sınıfına, unvana ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor.

3600 ek gösterge nedir?

Kimi vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge ne demek sorusu da sıkça soruluyor. Ek gösterge; memur aylık ücretleri, emekli ikramiyeleri ve emekli aylıkları belirlenirken kullanılan bir unsur olarak geçiyor. Ek gösterge yüksek olduğunda ikramiye ve emekli aylığı da yüksek oluyor. Bu yüzden memurlar; bulundukları unvana ait birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

Ek göstergesi 3600 olan memurla 2500 olan memurun hem maaş miktarı hem de alacağı zam aynı olmuyor. Bu yüzden 3600 ek göstergede son durum ve çıkacak karar tüm memurlar tarafından merakla bekleniyor.

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