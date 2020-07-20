3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile alakalı güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılması ile beraber polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve öğretmenlerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları önemli ölçüde artacak.

Bu nedenle 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak sorusu sıklıkla soruluyor. 3600 ek göstergede son durum ne olacak konusunda daha önce Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik bazı açıklamalar yapmıştı ve yaklaşımın pozitif olduğunu dile getirmişti. Son olarak 3600 ek gösterge ne zaman verilecek ile alakalı olarak İbrahim Kalın’dan bir açıklama geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek göstergede son durum 2020

Önceki aylarda gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede son durum konusuna da değindi. 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor sorusuna daha önce 2019 yılının sonunda çıkıp polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenleri kapsayacağı belirtilen konu, Kalın’a bir kez daha hatırlatıldı.