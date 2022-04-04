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3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek gösterge dahil hemşire, polis, öğretmen, imam maaşı kaç TL olur?

04.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Çalışmaların Mayıs ayında Meclis'e geleceğini vurgulayan Bakan Bilgin, milyonlarca memura da sevindirici haberi vermiş oldu. Yapılacak düzenlemeyle birlikte, hemşire, polis, öğretmen ve imam maaşında artış yaşanacak. Emekli olan memurlar da kazancını yükseltebilecek. İşte; 3600 ek gösterge çalışmasının detayları ve maaş bilgileri!

3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek gösterge dahil hemşire, polis, öğretmen, imam maaşı kaç TL olur?

3600 ek gösterge dahil hemşire, polis, öğretmen, imam maaşı kaç TL olur? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin en net tarih bilgisini duyurdu. Bakan Bilgin, çalışmaların Mayıs ayında tamamlanarak Meclis'e geleceğini ifade etti. Milyonlarca memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi sayesinde polis, hemşire, öğretmen, imam ve gösterge kapsamındaki memurların kazançlarında büyük bir artış olacak.

BAKAN BİLGİN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu.

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3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayında tamamlanıp Meclis'e intikal ettirileceğini belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrete yapılan düzenmeler ile yüzde 50'lik bir ücret artışı gerçekleştirdik. Bugünkü enflasyon dikkate alındığı zaman muhtelif şekilde yorumlamak mümkündür.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Ek gösterge çalışmalarıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da kamuoyuna yansıyan bazı detaylar dikkat çekti.

Çalışmalarda 657 sayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı.

Edinilen bilgiye göre; askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de masada.

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Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevi önemi belirleyici olacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

3600 EK GÖSTERGEYLE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Memurlar emekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken katsayı sistemi dikkate alınıyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmeni öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.


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