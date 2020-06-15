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3600 günle emekli olmak mümkün! SGK o tarihi milat kabul etti...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlara sevindirici haber geldi. Belirlenen tarihler arasında SGK'ya sigortalı olarak bildirilen vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. İstenilen şartları yerine getiren vatandaşlar, 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıçları varsa 10 yıllık prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında emekli maaşına kavuşabilirler.

3600 günle emekli olmak mümkün! SGK o tarihi milat kabul etti...

Emeklilik uzun süre çalışma temposunun ardından vatandaşların emeklerinin karşılığını aldıkları sosyal bir haktır. Belirli bir yaşın üzerinde vatandaşların çalışma hayatını sürdüremeyeceği düşünülür ve devreye emekli maaşı uygulaması sokulur. Emekli maaşı kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılaması ve belirli bir standartta hayatlarını sürdürmesi için verilir.

Halk arasında kısmi emeklilik olarak adlandırılan 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların emekliliğinde hizmet süresini ve prim miktarı şartlarını tamamladıkları yaş etkili olur. Erken emekliliğin yolunu açan bu uygulama sayesinde vatandaşlar derin bir nefes almıştır. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar erken emekliliğin yanında; daha yüksek emekli maaşı alma hakkına da sahip olurlar. Peki 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların avantajları nelerdir? Bu tarihler arasında sigortalandırılanların emeklilik için yerine getirmesi gereken şartlar nelerdir? İşte, 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğine dair merak edilen detaylar...

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik hakkına kavuşabilmesi için uyulması gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli olabilmesi için ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Bu tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Emeklilik hesaplanmasında staj başlangıcı dikkate alınmaz.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların 4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalışması şarttır.
1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılanların 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 gün prim ödemesinin yapılması beklenir.
Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın kişilerin SGK'ya prim borcunun olmaması aranılan şartlardan bir diğeridir.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLAN KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını tamamlayan kadın çalışanların emekli olabilmesi dikkate alınacak yaş koşulları belirlenmiştir.

24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında
24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında
24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında
24.05.2011 tarihinden sonra 58 yaşında kadınlar emekli olabilir.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLAN ERKEKLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını tamamlayan erkek çalışanların emekli olabilmesi dikkate alınacak yaş koşulları belirlenmiştir.

24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında
24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında
24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında
24.05.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında emekli olabilir.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALABİLİRLER?

Sigorta başlangıcı emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan etkiler. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların elde ettikleri emeklilik maaşlarının diğer yıllarda emekli olanlara göre daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Vatandaşların emeklilik şartlarını tamamladıkları döneme göre emeklilik maaşları hesaplanmıştır.

Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir. Bu gelişmeden önce:

1999 yılı ve öncesinde emeklilik şartlarını tamamlayanlar en düşük 1400-1600 TL,
Hizmet süresinin başlangıcının 1999 yılı ve öncesinde olmasına rağmen sonraki yıllara da sürenin taşması durumunda 1200-1400 TL,
Hizmet süresinin başlangıcının 1999 yılı ve öncesinde olmasına rağmen 2000-2008 yılları arasında emeklilik hakkını elde edenler 1000-1200 TL,
2008 yılı ve sonrasında emekliliği hak edenler ise 800-1000 TL arasında emekli maaşı alıyorlardı.

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