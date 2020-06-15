3600 günle emekli olmak mümkün! SGK o tarihi milat kabul etti...

Emeklilik uzun süre çalışma temposunun ardından vatandaşların emeklerinin karşılığını aldıkları sosyal bir haktır. Belirli bir yaşın üzerinde vatandaşların çalışma hayatını sürdüremeyeceği düşünülür ve devreye emekli maaşı uygulaması sokulur. Emekli maaşı kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılaması ve belirli bir standartta hayatlarını sürdürmesi için verilir.

Halk arasında kısmi emeklilik olarak adlandırılan 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların emekliliğinde hizmet süresini ve prim miktarı şartlarını tamamladıkları yaş etkili olur. Erken emekliliğin yolunu açan bu uygulama sayesinde vatandaşlar derin bir nefes almıştır. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar erken emekliliğin yanında; daha yüksek emekli maaşı alma hakkına da sahip olurlar. Peki 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların avantajları nelerdir? Bu tarihler arasında sigortalandırılanların emeklilik için yerine getirmesi gereken şartlar nelerdir? İşte, 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğine dair merak edilen detaylar...