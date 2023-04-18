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3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…

18.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi sonrası erken emeklilik için gözünü Ankara’dan gelecek açıklamalara çeviren milyonlarca kişi için yeni düzenlemeler birer birer devreye giriyor. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi adımların ardından, EYT’den yararlanamayanlar için ‘kısmi emeklilik’ hayata geçirilecek. Milyonlar 15 yıl ve 3600 prim günü ile erken emeklilik hakkına kavuşacak. İşte haberin detayları…

3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından emeklilik hayatına ilişkin yeni adımlar atılması bekleniyor. Bu kapsamda öncelikli olarak 9.000 prim günü şartı aranan Bağ-Kur’luların SGK’lılar gibi 7.200 günden emekliliğine imkan tanıyacak prim eşitlemesi düzenlemesi devreye alınacak. AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan bir başka düzenleme emeklilik şartlarının kadınlar için çocuk sayısına göre esnetilmesi olacak.

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Tüm bunların İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler için kısmi emekliliğin önü açılacak. Kısmi emeklilikte vatandaşlar 15 yıl ve 3600 günü doldurarak emekli olma hakkı elde edecek.

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15 YIL VE 3600 PRİM GÜNÜ ŞARTI

Konuya ilişkin detayları CNN Türk’e anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, “En önemli ayaklardan birisi kısmı emeklilik. Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. EYT yasası çıkarıldığında bu kısımlar eksik bırakılmıştı. Şimdi hükümet bununla ilgili adım attı, şimdi yürürlüğe getirecek. Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50’ye erkeklerde 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek” ifadelerini kullandı.

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SGK ARŞİV KAYITLARI İNCELENİYOR

Uzman isim bu noktada iki hususa dikkat çekerek, “Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK’ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli. Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999’den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor” dedi.

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PRİM GÜN SAYISINA DİKKAT!

Uzman isim prim gün sayısının emeklilikte belirleyici olduğunun altını çizerek, “Tamamlaması gereken prim gün sayısı olarak 5 bin gün ile 5 bin 973 günü arıyoruz. Bu aradaki günler arasında günü yoksa vatandaşın başvurmasının anlamı yok” diye bilgilendirmede bulundu.


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