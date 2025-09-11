'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı, 2 sorunun birine 'evet', birine 'hayır' yanıtı

Kira fiyatları son dönemde gündem olmaya devam ediyor. Kiralarda bölgeden bölgeye göre değişen fiyatlar hem ev sahiplerinin hem de kiracıların gündeminde. Ancak Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan gelen dikkat çeken bir paylaşım; ev sahipleri, kiracılar ve kiralarla ilgili dikkat çeken bir detayı ortaya koydu.

"38 BİN TL KİRA ALIP 5890 TL KİRA ÖDÜYORMUŞ"

Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce biriyle tanıştım, Sancaktepe'de sitede evi var, kiracısı 5890 lira ödüyormuş. Kiracısının aynı sitede evi varmış 38.000 TL alıyormuş.

38.000 TL kira alıp 5890 ödeyerek ayda 32.000 TL fark cebine giriyor.

Kanuni mi? Evet

Ahlaki mi? Hayır"

Mert Başaran'ın o paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.