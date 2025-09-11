FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı, 2 sorunun birine 'evet', birine 'hayır' yanıtı

Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yeni tanıştığı bir kişiyle ilgili öğrendiği bilgileri aktaran Başaran, o kişinin kiracı olan evinden aldığı kirayı ve kiracının kendi evinden aldığı kirayı söyledi. Aradaki şaşırtan farkı vurgulayan Başaran, iki kritik soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı, 2 sorunun birine 'evet', birine 'hayır' yanıtı
Hande Dağ

Kira fiyatları son dönemde gündem olmaya devam ediyor. Kiralarda bölgeden bölgeye göre değişen fiyatlar hem ev sahiplerinin hem de kiracıların gündeminde. Ancak Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan gelen dikkat çeken bir paylaşım; ev sahipleri, kiracılar ve kiralarla ilgili dikkat çeken bir detayı ortaya koydu.

38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş Mert Başaran paylaştı, 2 sorunun birine evet , birine hayır yanıtı 1

"38 BİN TL KİRA ALIP 5890 TL KİRA ÖDÜYORMUŞ"

Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce biriyle tanıştım, Sancaktepe'de sitede evi var, kiracısı 5890 lira ödüyormuş. Kiracısının aynı sitede evi varmış 38.000 TL alıyormuş.

38.000 TL kira alıp 5890 ödeyerek ayda 32.000 TL fark cebine giriyor.

Kanuni mi? Evet

Ahlaki mi? Hayır"

38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş Mert Başaran paylaştı, 2 sorunun birine evet , birine hayır yanıtı 2

Mert Başaran'ın o paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdıMerkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durumFaiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi Mert Başaran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den 'Kayyum bitti' çıkışı gelmişti! Tekin'den yanıt geldi

CHP'den 'Kayyum bitti' çıkışı gelmişti! Tekin'den yanıt geldi

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.