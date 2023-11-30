4,6 milyon emekliyi ilgilendiren karar! 5 bin TL emekli ikramiyesi için Bakan Işıkhan'dan açıklama: 'Kabul edilir edilmez...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek komisyon toplantıları için Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK 5 BİN LİRA

Çalışmayan emekliler ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesi için kapsamın genişletildiğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" ifadelerini kullandı.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Bakan Işıkhan çalışmayan kadınların emekli olmasına imkan tanıyacak çalışmaya yönelik olarak ise, "Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.





