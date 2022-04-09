4/A 4/B 4/C'li emekli maaşı hesaplama! Yeni zam oranıyla SSK, Bağ-Kur memur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli zam tablosu...

SSK, Bağ-Kur memur emekli maaşı ne kadar olacak? 4/A 4/B 4/C'li statülerinden emekli olan milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak maaş zam oranına çevrildi. Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkması maaş zamlarını gündeme getirmeye başladı. Üç aylık yüzde 22.81 enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. Emekli maaşı en düşük 2.500 TL'ye çıkarılmıştı ancak enflasyonun yüksek olması durumunda yeni bir taban zammı yapılması da gündemde.

3 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

İlk üç aylık veriye göre zam oranı 7+15.31 olarak gerçekleşti. Bu orana gelecek üç aylık enflasyon da eklenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

EMEKLİLERE 22.80 ZAM CEPTE

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü.

Nisan, Mayıs, Haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE OLACAK

Gelecek üç aylık dönemde TÜFE'nin yüzde 6'da kalması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 30.3 olacak. Bu durumda emekli zammı yüzde 30.3 gerçekleşecek. TÜFE'nin yüzde 10'a çıkması durumunda ise artış oranı yüzde 35'i geçecek.

Memur ve memur emeklileri de enflasyonun yüzde 30 gerçekleşmesi durumunda yüzde 22.5 enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2.500 TL OLMUŞTU

Yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl, enflasyon oranları göz önüne alınarak emekli maaşlarında iyileştirme ihtimali de var.

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlenmesi de söz konusu olabilecek. Ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek.

TABAN AYLIKLARA ETKİSİ

Mevcut rakamlara göre; en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise şu anda oluşan enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Bunun yanında 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükseliyor.



