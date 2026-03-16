4 ayda 15 kez ceza yedi! Polisten kaçtı hapse girmeyi göze aldı ‘Arabamı vermem’

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için aracı 6 ay trafikten men edilen modifiye araç tutkunu genç, otomobilini kaçırıp sakladığını söyledi. Cezaların artmasına rağmen otomobilinden vazgeçmeyeceğini belirten genç, "Cezaevine girerim ama arabamı vermem. Bu benim için bir tutku" dedi.

İddiaya göre 23 yaşındaki İbrahim Emir Yıldırımcan, modifiye araç kullanımı, abart egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve polisin 'dur' ihtarına uymama gibi ihlaller nedeniyle son aylarda defalarca ceza aldı. En son trafik ekiplerinden kaçtığı gerekçesiyle aracına 6 ay trafikten men cezası verilen Yıldırımcan'ın, aracını sakladığı öğrenildi.

Son 4 ayda toplam 15 kez ceza aldığını belirten Yıldırımcan, cezaların yaklaşık 250 bin lirayı bulduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Yıldırımcan, şu sözleri kullandı:

"4 ay içerisinde toplam 15 ceza yedim. Bunların toplam tutarı 250 bin TL civarında. Polisten kaçmaktan, 'dur' ihtarına uymamaktan ve egzoz gibi şeylerden ceza yiyorum. Arabayı yapıyoruz ve o kadar masraf ediyoruz. Normalde trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Normal şekilde gezsek bile zaten durdurup ceza yazılıyor. En son çare kaçmak oldu. Benim son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı"

ARACINI SAKLADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayıpkaçtığı için aracının 6 ay trafikten men edildiğini belirten Yıldırımcan, otomobilini sakladığını söyledi. Yeni cezalarla birlikte tutarın daha da artacağını dile getiren Yıldırımcan, "Benim yediğim cezaları yenileriyle karşılaştırdığımda şu an 500 bin TL rahat çıkar. Rahat bir şekilde dolaşıp kimseye bulaşmıyoruz ama yine bizi buluyorlar" diye konuştu.
“TUTUKLANMAKTAN KORKMUYORUM”

Otobanda yaşanan son olay sonrası polis tarafından arandığını da ifade eden Yıldırımcan, "Geçen gün otobanda kaçtığımda beni aradılar. ‘Cezaevine düşersin' dediler. Aracı uzak bir noktaya yolladım. Eve de birkaç gün gitmedim. Tutuklanmaktan korkmuyorum. Araba işinden çok zevk alıyorum. Cezaevine girerim ama o arabayı vermem" ifadelerini kullandı.

Aracına büyük emek verdiğini söyleyen Yıldırımcan, otomobil merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Benim için çok değerli, çok emeğimiz var. 14 yaşında araba işlerine girdim. Son 1 yıldır da yarış hevesim oldu. Bu benim için bir tutku" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bakanlıktan yeni hamle: Yurt dışında marka alan firmalara destekBakanlıktan yeni hamle: Yurt dışında marka alan firmalara destek
Pusula Holding’den Londra merkezli küresel adımPusula Holding’den Londra merkezli küresel adım

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

