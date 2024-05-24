4 ayda kapanan şirket sayısında artış! TOBB verileri açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de kapanan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artışla 1849 oldu. Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı. Nisanda açılan şirket sayısı ise yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405 oldu. Martta 8 bin 783 şirket açılmıştı.

NİSANDA KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Nisanda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken; kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi. Nisanda bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azalış gösterdi. Bir önceki aya göre kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,7, kooperatif sayısı yüzde 21,1 azalış gösterdi. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 53,2 azaldı. Bu dönemde kapanan kooperatif sayısında yüzde 60 artış olurken; gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50,9 azalış gerçekleşti.

4 AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,4 ARTTI

2024'ün ilk 4 ayında, kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 27,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı. 2024 yılında toplam 36 bin 878 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 31 bin 896 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,7'sini, 4 bin 99 anonim şirket ise yüzde 22,3'ünü oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 16,8 oranında azaldı.

485 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Nisan 2024'te 485 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 66'sı anonim, 419'u limited şirket oldu. 2024 yılında kurulan şirketlerin 329'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 123'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 116'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(DHA)







