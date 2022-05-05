4 aylık memur enflasyon farkının ne kadar olduğu, temmuz ayında zam alacak olan memurlar tarafından araştırılıyor. Her sene enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşlarına zam yapılıyor. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Peki, 4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 2022 emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMURLARIN ALACAĞI ZAM NE KADAR?

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında yüzde 4,81, Mart ayında yüzde 5,46, Nisan ayında da yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için dördüncü aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

