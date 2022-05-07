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  4. 4 bin 175 personel alımında sonuçlar belli oldu! Bakan Yanık haberi böyle duyurdu...

4 bin 175 personel alımında sonuçlar belli oldu! Bakan Yanık haberi böyle duyurdu...

07.05.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alımı sonuçları için beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Derya Yanık'ın duyurduğu habere göre, personel alımının sınav sonuçları e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer üzerinden sorgulanacak.

4 bin 175 personel alımında sonuçlar belli oldu! Bakan Yanık haberi böyle duyurdu...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 4 bin 175 personel alımı için yaptığı mülakatın sonuçlarını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyururken, "Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyonun yer aldığı personel alımı mülakat sonuçları "https:// kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden sorgulanıyor. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacak.

4 BİN 175 PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı. Sınavda başarılı olan tüm yeni çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte 85 milyona hizmet götüreceğiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.”


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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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