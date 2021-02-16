Gram altın için uzmandan 395 TL uyarısı: Gram altın ne zaman yükselecek?

Hafta başına son 7 ayın en düşük seviyesi ile başlayan altın fiyatlarında son durum ne olacak, düşecek mi merak ediliyor. Altın düşmeye devam edecek mi sorusuyla birlikte uzmanlarından gram altın 395 TL olabilir yorumu geldi. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana dolarla birlikte düşüş grafiği çizen altın fiyatları, haftanın ilk gününde düşüşle kapattı ama Salı günü Asya işlemlerinde yükselerek kayıplarını telafi etti. Koronavirüs aşısındaki iyimser hava, teşvik paketleri, artan enflasyon beklentileri ve tahlil faizlerindeki artışla birlikte altın fiyatları hafta başından bu yana yatay seyrediyor. Geçtiğimiz ayı düşüşle kapatan ons altın geçen hafta ilk günler yükseliş grafiği çizse de düşüşle kapatmasına rağmen haftayı karla kapatmıştı. Ons altın bu hafta yatay bir seyir izliyor. Peki altın ne zaman yükselecek? İşte uzmanların güncel altın yorumları...

"ALTIN FİYATLARI POZİTİF OLABİLİR"

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda teşvik paketi görüşmelerinin başlayabileceğini vurgulayarak ; "ABD'de bayram bitti. Başkan Trump davasında beraat etti ve görevden alınmadı. Senato artık teşvik paketini görüşebilir. İki hafta içinde teşvik çıkabilir bu durumda." dedi.