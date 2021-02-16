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Gram altın için uzmandan 395 TL uyarısı: Gram altın ne zaman yükselecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.02.2021 11:49 | Son Güncelleme

Son 7 ayın seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları dolar/TL'deki düşüşle birlikte aşağı yönlü hareket ettiği için gram altın fiyatı 406 seviyelerine kadar geldi. "Altın fiyatları ne zaman yükselecek" araştırılırken, uzmanında 395 TL'ye kadar düşebilir uyarısı geldi. Öte yandan ABD'de bugün sona eren tatilden sonra teşvik paketlerinin ne zaman işleme alınacağı yatırımcıların gündemi oldu. Peki dolar/TL düşüşleri devam ettikçe altın fiyatları da düşecek mi? Uzmandan güncel altın grafiği...

Hafta başına son 7 ayın en düşük seviyesi ile başlayan altın fiyatlarında son durum ne olacak, düşecek mi merak ediliyor. Altın düşmeye devam edecek mi sorusuyla birlikte uzmanlarından gram altın 395 TL olabilir yorumu geldi. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana dolarla birlikte düşüş grafiği çizen altın fiyatları, haftanın ilk gününde düşüşle kapattı ama Salı günü Asya işlemlerinde yükselerek kayıplarını telafi etti. Koronavirüs aşısındaki iyimser hava, teşvik paketleri, artan enflasyon beklentileri ve tahlil faizlerindeki artışla birlikte altın fiyatları hafta başından bu yana yatay seyrediyor. Geçtiğimiz ayı düşüşle kapatan ons altın geçen hafta ilk günler yükseliş grafiği çizse de düşüşle kapatmasına rağmen haftayı karla kapatmıştı. Ons altın bu hafta yatay bir seyir izliyor. Peki altın ne zaman yükselecek? İşte uzmanların güncel altın yorumları...

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"ALTIN FİYATLARI POZİTİF OLABİLİR"

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda teşvik paketi görüşmelerinin başlayabileceğini vurgulayarak ; "ABD'de bayram bitti. Başkan Trump davasında beraat etti ve görevden alınmadı. Senato artık teşvik paketini görüşebilir. İki hafta içinde teşvik çıkabilir bu durumda." dedi.

Uzmanlar önceki görüşlerinde teşvik paketi ile birlikte altın fiyatlarının artabileceğini aktarmıştı.

Şatıroğlu açıklamasında, altın fiyatlarının pozitif olabileceği durumu da vurgulayarak;
"1800'e kadar gitmeden duruldu. ABD'den teşvik beklentisi altındaki satışları sınırlıyor. Ancak henüz yükselişe de geçemiyor. ABD 10 yıllıklarındaki artış bugün ABD piyasası açılınca durup terse dönecek olursa bu altın fiyatları için pozitif olacaktır." dedi.

İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 16 Şubat 2021 tarihli altın grafiği...

tunç_16ş

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesinden dolayı bu senenin başında yüzde 4 düşüş yaşamıştı. Geleneksel güvenli liman altına olan talep ise yeni teşvik paketinin enflasyonist bir etki yaratarak, dolar üzerinde baskı oluşturma ihtimalinden destek buluyor. Dolar/TL’deki düşüşten dolayı 28 Ocak’tan sonra ayrışan gram altın ve ons altın fiyatları, geçen hafta dolar/TL’nin değişmemesiyle paralel seyretti. Gram altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak edilirken analistlerden yorum gelmeye devam ediyor. Commonwealt Bank of Australia Analisti Vivek Dhar gram altın yorumlarına ilişkin yaptığı açıklamada altın fiyatları için olumlu konuşarak; "Altın, 2021 yılında zayıflayan dolardan biraz destek bulabilir. Altın fiyatlarının, artan tahvil faizlerinin dolardaki enflasyon riskini dengelemesiyle önümüzdeki aylarda 1.800-1.900 dolar arasında seyretmesini bekliyoruz." dedi.

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GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 395 TL

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı. Ons altının yatay seyirde olduğunu belirten Baştürk, dolar kurunun düşüşte olduğunu vurgularak, "Dolayısıyla gram altın aşağıda. Gördüğüm kritik yer 395'tir. Bir ihtimal o bölge civarından bir toparlanma gelir..." dedi.

İşte Stratejist Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün 16 Şubat 2021 tarihli altın grafiği...

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