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  4. 4 haftadır peş peşe rekor! Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri tarihi zirvede

4 haftadır peş peşe rekor! Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri tarihi zirvede

28.12.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi, geçen hafta 142,5 milyar dolardan 145,5 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı. Böylece toplam rezervler üst üste dördüncü haftada tarihi zirvesini gördü.

4 haftadır peş peşe rekor! Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri tarihi zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artışını geçen hafta da sürdürdü ve yeni zirvesini gördü.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 22 Aralık itibarıyla 2 milyar 157 milyon dolar artarak 95 milyar 399 milyon dolardan, 97 milyar 556 milyon dolara yükseldi. Böylece 24 Kasım 2017 tarihinde görülen 96 milyar 350 milyon dolardan sonra en yüksek seviyeye çıkıldı.

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ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

Altın rezervleri 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara, toplam rezervler 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler üst üste dördüncü haftada tarihi zirvesini gördü.

Bir önceki hafta 37 milyar 179 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 907 milyon dolar arttı ve 40 milyar 86 milyon dolara çıktı.

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