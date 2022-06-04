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4 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Haziran 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

04.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Haziran Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 16 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 4 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Haziran 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

4 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Haziran 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 16 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 4 Haziran'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 4 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

4 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü olan 4 Haziran Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 16,1911 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,1904 liradan, satış fiyatı ise 16,1920 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,53'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 17,4088 TL'den yapan euro şu anda 17,3519 TL alış ve 17,4658 TL satış fiyatına sahip.

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Euro
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