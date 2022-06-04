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4 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

04.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Haziran 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

4 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

4 Haziran Cumartesi piyasaları kapalı olduğu haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 4 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

4 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Haziran günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 895,98 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 4 Haziran 2022 itibariyle 884,38 TL alış ve 892,94 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 790,99 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 704,01 TL alış ve 704,36 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 643,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,54 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 532,38 TL alış ve 639,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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