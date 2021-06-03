4 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta televizyonlarda indirim!

Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 43" • 2 USB • 3 HDMI özellikli Dijitsu televizyon ise 2 bin 199 TL'den satılırken, yine Dijitsu marka Full HD Smart Linux Televizyon 43" • Wifi • 2 USB özellikli TV ise 2 bin 299 TL'den satılıyor. BİM'in aktüel ürünler listesinde aynı marka 40'' Wifi ve 9.0 Android televizyon da 2 bin 199 TL'den alıcısını bekliyor.

İŞTE BİM’İN 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ…

Dijitsu Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 40" 1.999,00₺

Prozone Motosiklet Kask Interkom Sistemi 499,00₺

Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası 229,00₺

Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank 249,00₺

Motosiklet Lastik Basınç-Isı Kontrol Sistemi 199,00₺

Çok Amaçlı Plastik Kancalı File 49,90₺

Motosiklet/Bisiklet /Kick Scooter Telefon Tutucu 79,90₺

33 L Universal Motosiklet Çantası 149,00₺

Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri 14,90₺

Fakir Cilalı Oto Şampuanı 14,90₺

Motosiklet Sele Brandası 19,90₺

Anahtar-Kartlık Boyun Askısı 7,50₺

Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri 14,90₺

Asobu Termos • 12 saat sıcak, 24 saat soğuk tutma özelliği 149,00₺

Relax Çelik Termos 69,90₺

Desenli Viskon Uzun Etek 29,90₺

Gezer Ergonomik Sandalet Kadın 19,90₺

Gezer Trend Terlik Kadın 12,90₺

Gezer Trend Terlik Erkek 12,90₺

Gezer Trend Terlik Çocuk 12,90₺

Chef's Kavanoz Kapağı 10’lu 3,95₺