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4 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta televizyonlarda indirim!

03.06.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta birbirinden farklı ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, 4 Haziran Cuma gününe özel aktüel ürünler listesini yayınladı. BİM'in aktüel ürünler listesinde bu hafta, Dijitsu Ultra HD Smart Televizyon 65" 4 bin 999 TL'den satılırken, Dijitsu Ultra HD Smart Televizyon 55" • 4K UHD • Wifi özellikli ürün ise 3 bin 499 TL'den satışa sunuldu.

4 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta televizyonlarda indirim!

Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 43" • 2 USB • 3 HDMI özellikli Dijitsu televizyon ise 2 bin 199 TL'den satılırken, yine Dijitsu marka Full HD Smart Linux Televizyon 43" • Wifi • 2 USB özellikli TV ise 2 bin 299 TL'den satılıyor. BİM'in aktüel ürünler listesinde aynı marka 40'' Wifi ve 9.0 Android televizyon da 2 bin 199 TL'den alıcısını bekliyor.

İŞTE BİM’İN 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ…

Dijitsu Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 40" 1.999,00₺
Prozone Motosiklet Kask Interkom Sistemi 499,00₺
Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası 229,00₺
Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank 249,00₺
Motosiklet Lastik Basınç-Isı Kontrol Sistemi 199,00₺
Çok Amaçlı Plastik Kancalı File 49,90₺
Motosiklet/Bisiklet /Kick Scooter Telefon Tutucu 79,90₺
33 L Universal Motosiklet Çantası 149,00₺
Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri 14,90₺
Fakir Cilalı Oto Şampuanı 14,90₺
Motosiklet Sele Brandası 19,90₺
Anahtar-Kartlık Boyun Askısı 7,50₺
Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri 14,90₺
Asobu Termos • 12 saat sıcak, 24 saat soğuk tutma özelliği 149,00₺
Relax Çelik Termos 69,90₺
Desenli Viskon Uzun Etek 29,90₺
Gezer Ergonomik Sandalet Kadın 19,90₺
Gezer Trend Terlik Kadın 12,90₺
Gezer Trend Terlik Erkek 12,90₺
Gezer Trend Terlik Çocuk 12,90₺
Chef's Kavanoz Kapağı 10’lu 3,95₺

4 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta televizyonlarda indirim!

4 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta televizyonlarda indirim!

4 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta televizyonlarda indirim!

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Bim
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