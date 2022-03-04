4 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 4 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

4 Mart altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşının etkisinin görüldüğü altın fiyatları 4 Mart Cuma günü yükselişe geçti. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Mart ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 4 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...
4 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 801,21TL
4 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 807,79 TL
4 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 643,08TL
4 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 643,18 TL
4 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 482,09 TL
4 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 582,02 TL
4 Mart Cuma günü gram altın alış: 879,91TL
4 Mart Cuma günü gram altın satış: 880,06 TL
4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını alış: 5.812,00 TL
4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını satış: 5.900,00 TL
4 Mart Cuma günü yarım altın alış: 2.866,00 TL
4 Mart Cuma günü yarım altın satış: 2.905,00 TL
4 Mart Cuma günü çeyrek altın alış: 1.431,00 TL
4 Mart Cuma günü çeyrek altın satış: 1.452,00 TL
4 Mart Cuma günü tam altın alış: 5.714,00 TL
4 Mart Cuma günü tam altın satış: 5.789,00 TL
4 Mart Cuma günü Ata altın alış: 5.868,00 TL
4 Mart Cuma günü Ata altın satış: 5.940,00 TL
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