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  4. 4 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 4 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

4 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 4 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

04.03.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından peş peşe gelen açıklamalar ve yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatları da bu durumdan nasibini aldı. Vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırmayı sürdürüyor. İşte 4 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

4 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 4 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

4 Mart altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşının etkisinin görüldüğü altın fiyatları 4 Mart Cuma günü yükselişe geçti. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Mart ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 4 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

3 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 801,21TL

4 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 807,79 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 643,08TL

4 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 643,18 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 482,09 TL

4 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 582,02 TL

Altın güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

4 Mart Cuma günü gram altın alış: 879,91TL

4 Mart Cuma günü gram altın satış: 880,06 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını alış: 5.812,00 TL

4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını satış: 5.900,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

4 Mart Cuma günü yarım altın alış: 2.866,00 TL

4 Mart Cuma günü yarım altın satış: 2.905,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü çeyrek altın alış: 1.431,00 TL

4 Mart Cuma günü çeyrek altın satış: 1.452,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü tam altın alış: 5.714,00 TL

4 Mart Cuma günü tam altın satış: 5.789,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Mart Cuma günü Ata altın alış: 5.868,00 TL

4 Mart Cuma günü Ata altın satış: 5.940,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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