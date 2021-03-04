4 Mart evde bakım maaşı yatan iller | Paralar ne zaman yatacak?

Engelli, yaşlı ve muhtaç olanlara evde bakan yakınlarına verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı telefonla da sorgulanabiliyor. Öte yandan TÜİK, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla enflasyon oranlarını duyurmuştu. Enflasyon oranlarının artmasının ardından evde bakım maaşları da yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara aktarıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşmıştı. Buna göre, memur, memur emeklileri ve sözleşmeli personellerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belirlendi.

2021’in ocak ayı itibarıyla yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Evde bakım parası ise bin 544 Türk lirası 61 kuruştan bin 658 Türk lirası 19 kuruşa yükseldi.

Evde Bakım aylığı ödemeleri e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Arkasından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.