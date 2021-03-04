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4 Mart evde bakım maaşı yatan iller | Paralar ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evinde ihtiyacı olan engelliler, yaşlılar ve muhtaçlara bakan yakınlarına verdiği evde bakım maaşı her ayın belli günlerinde hesaplara yatıyor.

4 Mart evde bakım maaşı yatan iller | Paralar ne zaman yatacak?

Engelli, yaşlı ve muhtaç olanlara evde bakan yakınlarına verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı telefonla da sorgulanabiliyor. Öte yandan TÜİK, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla enflasyon oranlarını duyurmuştu. Enflasyon oranlarının artmasının ardından evde bakım maaşları da yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara aktarıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşmıştı. Buna göre, memur, memur emeklileri ve sözleşmeli personellerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belirlendi.

2021’in ocak ayı itibarıyla yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Evde bakım parası ise bin 544 Türk lirası 61 kuruştan bin 658 Türk lirası 19 kuruşa yükseldi.

Evde Bakım aylığı ödemeleri e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Arkasından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

para

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla evde bakım parası alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Yaşlılığı sebebiyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor


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