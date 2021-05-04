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  4. 4 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

4 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

04.05.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli madenler arasında hem yatırım amaçlı hem de takı olarak sıklıkla tercih edilen altın, günümüzde pek çok şekilde kullanılıyor. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği altın bilezik gram fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 440 seviyelerinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 280 seviyelerinde kapattı. Genel olarak bakıldığında altın bilezik fiyatlarında hafif bir düşüş gözlemlendi.

3 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda bir hareketlilik bekleniyordu. Dolar kurunda yaşanan hafif yükseliş altın fiyatlarında da gözlemlendi. Daha sonra ise denge sağlayan altın bilezik gram fiyatları, genel olarak bugün güne dünkü kapanış seviyelerinde başladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı.

Verilere göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 440,62 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 4 Mayıs itibarıyla %0,19 artışla 441,08'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 440,20 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 360,53 ile başlayan 18 Ayar Altın bilezik, 4 Mayıs itibarıyla %0,11 azalışla 359,84'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 360,19 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 280,40 ile başlayan 14 Ayar Altın, 4 Mayıs itibarıyla %0,11 azalışla 279,86'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın bilezik, günü 280,13 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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