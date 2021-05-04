4 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

3 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda bir hareketlilik bekleniyordu. Dolar kurunda yaşanan hafif yükseliş altın fiyatlarında da gözlemlendi. Daha sonra ise denge sağlayan altın bilezik gram fiyatları, genel olarak bugün güne dünkü kapanış seviyelerinde başladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı.

Verilere göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.