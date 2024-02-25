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4 milyon haneye elektrik desteği verilecek! Şartlar neler?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.02.2024 15:29
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İhtiyaç sahibi 4 milyon 53 bin aileye elektrik desteği verilecek. Elektrik desteği almak için şartlar neler, destek miktarı ne kadar olacak?

4 milyon haneye elektrik desteği verilecek! Şartlar neler?

Bu yıl ihtiyaç sahibi 4 milyon 53 bin ailenin elektrik faturasına devlet destek olacak. 4 kişilik bir haneye 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve üstü haneye de 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler yararlanacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilovaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek.

Ortalama fatura destek tutarı 200 TL olarak baz alındığında bu şekilde aylık 800 milyon TL, yıl genelinde ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan söz konusu destek programından, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor. Yararlanacakların herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek yok. Kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli.


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elektrik destek fatura hane şartlar
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