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4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

04.07.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarına ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte detaylar...

4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 4 Temmuz Pazartesi günü 321.016,50 TL alış, 321.016,33 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 1,13 düştü.
Bitcoin'in alış fiyatı 19.128,62 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.128,61 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 5,30 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.054,6900 satış fiyatı ise 1.054,6800 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

4 Temmuz Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 17.699,8076 TL, satış fiyatı 17.699,6398 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 0,17 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0665 Dolar, satış fiyatı 0,0665 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

4 Temmuz Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1157, satış fiyatı ise 1,1155 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 2,92 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3196 Dolar, satış fiyatı ise 0,3195 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,3635 TL, satış fiyatı ise 5,3618 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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