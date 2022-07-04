4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum haberimizde...
Bitcoin 4 Temmuz Pazartesi günü 321.016,50 TL alış, 321.016,33 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 1,13 düştü.
Bitcoin'in alış fiyatı 19.128,62 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.128,61 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 5,30 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.054,6900 satış fiyatı ise 1.054,6800 Dolar oldu.
4 Temmuz Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 17.699,8076 TL, satış fiyatı 17.699,6398 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 0,17 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0665 Dolar, satış fiyatı 0,0665 Dolar oldu.
4 Temmuz Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1157, satış fiyatı ise 1,1155 oldu.
Ripple'ın değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 2,92 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3196 Dolar, satış fiyatı ise 0,3195 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,3635 TL, satış fiyatı ise 5,3618 TL oldu.
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