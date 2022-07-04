4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 4 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 4 Temmuz Pazartesi günü 321.016,50 TL alış, 321.016,33 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 1,13 düştü.

Bitcoin'in alış fiyatı 19.128,62 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.128,61 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 5,30 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.054,6900 satış fiyatı ise 1.054,6800 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

4 Temmuz Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 17.699,8076 TL, satış fiyatı 17.699,6398 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 0,17 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0665 Dolar, satış fiyatı 0,0665 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

4 Temmuz Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1157, satış fiyatı ise 1,1155 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 4 Temmuz Pazartesi günü yüzde 2,92 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3196 Dolar, satış fiyatı ise 0,3195 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,3635 TL, satış fiyatı ise 5,3618 TL oldu.

