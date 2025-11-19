FİNANS

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank...

Bankada parası olanlar mevduat faiz getirilerini araştırıyor. Sene sonu yaklaşırken bankalar mevduat faizlerini yukarı çekmeye başladı. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 31'den başlayıp yüzde 48'e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından takip ediyor. Peki 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 400 bin TL'nin 32 günlük net kazancı hangi bankada ne kadar oldu? İşte güncel tablo…

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank...
Cansu Akalp

Banka faiz oranları ne kadar? Banka mevduat faiz getirisi ne kadar oldu? Parasını mevduatta tutanlar bu soruların cevaplarını merak ediyor. Müşteri rekabetiyle beraber bazı bankaların mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 400 bin TL'nin 32 günlük net kazancı hangi bankada ne kadar oldu? İşte yanıtı....

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 8.968,76 TL
Vade Sonu Tutar: 408.968,76 TL

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 9.836,71 TL
Vade Sonu Tutar: 409.836,71 TL

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL

**TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 39,25
Net Kazanç: 11.355,61 TL
Vade Sonu Tutar: 411.355,61 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 41,72
Net Kazanç: 12.070,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.070,23 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 12.151,24 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,24 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 12.368,22 TL
Vade Sonu Tutar: 412.368,22 TL

NKolay

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.370,41 TL
Vade Sonu Tutar: 412.370,41 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 12.585,20 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,20 TL

getirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 13.236,17 TL
Vade Sonu Tutar: 413.236,17 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 13.597,81 TL
Vade Sonu Tutar: 413.597,81 TL

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 T

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 TL

Kaynak: Dünya Gazetesi

