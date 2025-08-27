FİNANS

41 yıllık sektör devi iflas ediyor! Mahkemeden alacaklılara mesaj var, tarih belli oldu

1984 yılından beri oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik nedenlerden dolayı konkordato ilan etti. Şirketin başvurusu üzerine mahkeme marka için geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ilanında ise alacaklılara 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme süresi verildi.

41 yıllık sektör devi iflas ediyor! Mahkemeden alacaklılara mesaj var, tarih belli oldu
Ezgi Sivritepe

GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato ilan etti. 1984'ten beri faaliyette olan GreenX Kozmetik, oto ve oda kokuları üretiyordu. Şirket, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Konkordato davasında, şirketin mali durumunun denetlenmesi için 3 uzman isim konkordato komiseri olarak atandı.

41 yıllık sektör devi iflas ediyor! Mahkemeden alacaklılara mesaj var, tarih belli oldu 1

DURUŞMA 19 KASIM'DA

Mahkeme ilanında, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği ve delilleriyle birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri belirtildi. Duruşmanın ise 19 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30’da yapılacağı açıklandı.

41 yıllık sektör devi iflas ediyor! Mahkemeden alacaklılara mesaj var, tarih belli oldu 2

41 YILDIR SEKTÖRDEYDİ

41 yıldır sektörde faaliyet gösteren GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyordu. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp yeniden yapılanıp yapılanamayacağı önümüzdeki dönemde belli olacak.

