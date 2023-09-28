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425 bin abonesi vardı! BOTAŞ'a borcunu ödemeyen doğal gaz şirketlerine kayyım atadı

28.09.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK, Yalova, Çorlu ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapan Armagaz, Çordaş ile İngaz’a kayyım atadı. Kayyım atama kararının gerekçesini, tüketici hizmetlerinde yaşanan sorunlar yer aldı.

425 bin abonesi vardı! BOTAŞ'a borcunu ödemeyen doğal gaz şirketlerine kayyım atadı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ili ve Çorlu ile İnegöl ilçelerinde 425 bin aboneye gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyım atadı.

Kayyımın görevi sona erdikten dört ay sonra söz konusu dağıtım bölgeleri için tekrar ihaleye çıkılacak.

Üç şirket de Arsan Grubu'nun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

EPDK tarafından yapılan açıklamada üç şirkete tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a olan borçlarını ödememeleri nedeniyle bugün alınan kararla kayyım atandığı ifade edildi.

EPDK'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldıklarını belirterek, “Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026 yılında 1000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğalgaz konforunu ulaştıracağız. doğalgaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ’a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur” dedi.


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doğal gaz

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