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45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI: 2023 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

25.03.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen ataması 2023 takvimi belli oldu. Bu gelişmeyle beraber atama bekleyen çok sayıda öğretmen, kontenjan ve branş dağılımı bilgisini sorgulamaya başladı. 45 bin öğretmen atamasının tarihlerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Peki, 45 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI: 2023 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

45 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı merak ediliyor. 2023 öğretmen ataması takviminin belli olmasıyla beraber atanma hayali kuran öğretmenler için yeni bir iş fırsatı doğdu. Milli Eğitim Bakanı Özer 45 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart tarihinde alınmaya başlayacağını duyurdu. Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti. İşte 45 bin öğretmen ataması başvuru detayları...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN BİLGİSİ

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin açıklama yaptı. İşte o sözleri:

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.

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2023 ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.

Atanan öğretmenler 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

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